Grave incidente a Casorezzo: strada chiusa

Grave incidente a Casorezzo tra auto e moto: strada chiusa

Carabinieri, Polizia locale, ambulanza della Croce bianca di Sedriano e automedica sono intervenuti a sirene spiegate questa mattina, martedì 25 maggio, intorno a mezzogiorno, in via Inveruno a Casorezzo, per un grave incidente tra auto e moto.

Nel sinistro è rimasto coinvolto il centauro di 28 anni.

Per consentire al personale sanitario di procedere alle cure del caso è stata momentaneamente chiusa la strada.