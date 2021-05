Grave incidente a Busto Garolfo: quattro persone coinvolte

Grave incidente in via Europa a Busto Garolfo: è successo oggi, venerdì 21 maggio 2021, intorno alle 11.30.

Aggiornamento delle 12.35

A rimanere coinvolte sono 5 persone: quattro uomini di 17, 39, 59 e 76 anni e una donna di 71. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Legnano, è arrivato anche un equipaggio da Gallarate. Per fortuna, i feriti non dovrebbero essere gravi e l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano sta rientrando in ospedale in codice verde.

Grave incidente: arrivano i soccorsi

Uno scontro tra auto in via Europa tra Busto Garolfo e Olcella: è quanto successo oggi, venerdì 21 maggio, intorno alle 11.30. Subito sono stati allertati i soccorsi, che sono partiti dall’ospedale in codice rosso. Sul posto, per prestare i primi aiuti un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano per capire le dinamiche dello scontro.

Le persone coinvolte

Quattro le persone rimaste coinvolte nell’incidente: tra loro un uomo di 39 anni, una donna di 71 e un 76enne. L’equipaggio della Croce Bianca sta prestando i primi soccorsi proprio in questi minuti.