Grave incidente nella serata di sabato 3 luglio a Turbigo: un uomo di 64 anni è stato portato in ospedale.

Grave incidente: 64enne in ospedale

L'incidente si è verificato poco prima delle 22 in via Centrale Termica. Per cause da accertare, un uomo di 64 anni si è cappottato a bordo della propria auto. Allertata un'ambulanza della Croce Azzurra in codice rosso, oltre a Carabinieri e Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato portato all'ospedale di Legnano in codice giallo.

Legnano: 18enne ubriaco

La Croce Rossa di Legnano è stata chiamata attorno alle 2.30 della notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio per un 18enne in preda ai fumi dell'alcol in viale Toselli. Il giovane è stato poi accompagnato in codice verde all'ospedale di Legnano.

Incidente ad Abbiategrasso: 23enne ferita

Attorno a mezzanotte, incidente in via Paolo VI ad Abbiategrasso: è rimasta ferita una ragazza di 23 anni che, dalle prime informazioni, avrebbe fatto tutto da sola. L'ambulanza di Ata Soccorso di Zelo l'ha portata all'ospedale di Magenta in condizioni non gravi.