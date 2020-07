Grave caduta dalla bici: 18enne soccorso dall’ambulanza

Grave caduta dalla bici a Legnano: 18enne soccorso dall’ambulanza.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio, intorno alle 16.15, un giovane di 18 anni è caduto mentre percorreva in bici via per San Giorgio. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano supportata da un’automedica. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

