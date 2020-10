Grave caduta da moto per un 18enne a Cerro Maggiore.

Grave caduta da moto per un 18enne

Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, l’ambulanza della Croce rossa di Legnano e un’automedica sono intervenute in via Edison per soccorrere un ragazzo di 18 anni dopo un rovinosa caduta da moto. Il gIovane, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

TORNA ALLA HOME