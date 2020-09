Grave caduta da cavallo a Magnago: arrivano i soccorsi.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.40: A cadere da cavallo una ragazzina di 15 anni che, soccorsa dalla Croce Azzurra, è stata trasportata in codice verde in ospedale.

Grave caduta da cavallo: arrivano i soccorsi

Ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e automatica in via Vittorio Veneto a Bienate, frazione di Magnago nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, pochi minuti prima delle 16. I soccorritori sono infatti accorsi in codice rosso per soccorrere una persona caduta da cavallo al centro ippico.

