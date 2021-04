Grave caduta da bici: arriva l’elisoccorso

Grave caduta da bici a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese: arriva l’elisoccorso.

Ambulanza ed elisoccorso in azione questa mattina, martedì 6 aprile, in via Matteotti a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese.

Intorno alle 9 infatti un uomo di 37 anni è caduto rovinosamente dalla bici mentre si trovava nel cortile di un palazzo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Settimo Milanese.