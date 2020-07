Grande Trittico Lombardo: modifiche alla viabilità a Legnano.

Il 3 agosto, in occasione del “Grande trittico lombardo”, competizione ciclistica che partirà da

Legnano, entreranno in vigore modifiche alla circolazione stradale e alle possibilità di parcheggio.

Dalle 5 alle 13 sarà istituito il divieto di sosta, con eccezione per i veicoli al servizio della gara, nelle

seguenti aree: parcheggio di via Matteotti, largo Tosi, piazza Europa, via Lanino, via Diaz e

parcheggio attiguo. Dalle 7 alle 13 sosta vietata anche in piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre

(tratto tra le vie Pisacane e San Bernardino e, per circa 300 metri, nella zona antistante il numero

civico 147).

Il divieto di circolazione interesserà, dalle 7 alle 13, via Lampugnani, via Matteotti (il parcheggio

adiacente sarà accessibile solo dall’ingresso di via Gilardelli, solo i mezzi del Trasporto Pubblico

Locale continueranno a transitare fino alle 8), largo Tosi, piazza Europa, via Lanino, via Diaz e

parcheggio attiguo, via Savonarola (tra corso Sempione e via Diaz). Piazza San Magno sarà chiusa

nella parte compresa tra via Luini e la piastra in legno. Dalle 10.30 e per il tempo necessario al

passaggio degli atleti, circolazione vietata in piazza IV Novembre, corso Italia, piazza Monumento,

piazza del Popolo, via Venegoni, piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre, via per Inveruno, via

Robino (tratto tra via Elisone e viale Sabotino), viale Sabotino (tratto tra via Robino e via Novara),

via Novara (tra viale Sabotino e via Firenze).

Le squadre partecipanti

Saranno 21 le squadre al via lunedì 3 agosto con partenza da Legnano, alle 12, e arrivo a Varese verso le 16.30. I ciclisti toccheranno anche Busto Arsizio, San Giorgio su Legnano, Parabiago e Legnano. Pedaleranno poi verso Lissone dove percorreranno un mini circuito tipico della Coppa Agostoni. Dopo Saronno andranno verso la Valle Olona con la classica salita del ‘Piccolo Stelvio’ di Castiglione Olona. Si dirigeranno quindi a Varese dove percorreranno i quattro giri del circuito Tre valli varesine. La gara, che si disputerà nel pieno rispetto delle norme anti

Covid-19, sarà trasmessa in diretta su Rai 2.