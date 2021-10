Grande paura per un uomo investito SIRENE DI NOTTE

Gli interventi dei soccorritori

Notte di grande lavoro per i soccorritori della nostra zona

Uomo investito sulla Saronnese a Legnano; notte di grande lavoro per i soccorritori.

Investito sulla provinciale, uomo in ospedale

Grande paura lungo la Saronnese: è quanto successo stanotte a Legnano. Intorno alle 3.30 un 67enne è stato infatti investito da un'auto mentre stava attraversando la provinciale. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivate, in codice rosso, l'ambulanza della Croce Rossa, l'automedica e i Carabinieri. Per l'uomo, fortunatamente, solo contusioni ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Incidente anche ad Abbiategrasso: erano le 20.30 quando due auto, per cause ancora da chiarire con esattezza, si sono scontrate in Piazzale Biancamano. Ad essere soccorsa dal 118, arrivato con l'ambulanza insieme alla Polizia Locale, è stata una 33enne per la quale non vi è stato il trasporto in ospedale.

Grande paura anche a Bollate: anche qui, intorno alle 22.50 in via Trento, schianto tra due auto. Le condizioni di uno degli occupanti, un 48enne, sembravano gravissime. A sirene spiegate, in codice rosso, sono arrivate due ambulanze della Misericordia Arese e i Carabinieri. L'uomo se l'è cavata con lievi lesioni.

Persone soccorse per malore

Malore a Legnano: erano circa le 23.15 quando un uomo ha iniziato a non sentirsi bene in Piazza Vittorio Veneto: sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce Bianca di Legnano. Dopo le prime cure sul posto, per l'uomo non è stato necessario il trasporto in ospedale.

E malore anche in via Trento a Rho: qui, intorno a mezzanotte, un 39enne è stato soccorso da RhoSoccorso che l'ha portato, in codice verde, all'ospedale Sacco di Milano.

Troppo alcol e caduta

Troppo alcol ancora nel centro di Legnano: ad essere soccorso, questa notte intorno alle 2.50, un 26enne che si trovava in Largo Tosi. Di lui si sono occupati i soccorritori della Croce Bianca di Legnano, arrivati in codice giallo: per il giovane trasporto alla Mater domini in codice verde.

Disavventura per un 25enne a Zibido san Giacomo: erano le 3.15 di questa notte quando il giovane, che si trovava in via Deledda, è scivolato cadendo sull'asfalto. Per lui i soccorsi della Croce Rossa ma nessun trasporto in ospedale.