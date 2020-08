Malore fatale per il 43enne Gianluca De Martino, originario di Salerno ma brianzolo di adozione e neo allenatore della Pol di Nova Milanese. In passato aveva allenato anche a Passirana.

Grande dolore per l’improvvisa scomparsa di Gianluca De Martino

“Ore e ore a parlare di pallone. Con te momenti felici e risate infinite. Ma questa volta ci stai facendo piangere tutti. Eri una grandissima persona e lasci un vuoto incolmabile”. Sono i messaggi per l’improvvisa scomparsa di Gianluca De Martino, neoallenatore della squadra di calcio della Pol di Nova. Ha lottato con tutte le sue forze, purtroppo non ce l’ha fatta. Residente a Seregno, da qualche giorno era partito per Salerno, per andare a trovare la mamma. Colto da un malore, era stato ricoverato in gravi condizioni. Tutti col fiato sospeso a fare il tifo per lui, poi la brutta notizia.

A dare l’annuncio della sua scomparsa proprio la società calcistica in una nota del 9 agosto: “Non ci sono parole, non è giusto!! Ciao Mister.. Ciao Zio Ciccio! Un mese con noi, un mese bellissimo pieno di divertimento e risate. Riposa in pace Mister e insegna calcio anche lassù! Un abbraccio a tutti i tuoi cari da tutti noi. Veglia su loro e proteggili! Ciao Zio Ciccio”.

Aveva allenato al Passirana

De Martino era titolare della Locanda di Zio Ciccio a Carate Brianza e come ristoratore aveva lavorato anche all’estero ma da sempre coltivava la sua passione per il calcio. A metà del mese di luglio aveva iniziato la nuova avventura con la Pol di Nova. Approdato in Brianza a vent’anni come centrocampista dell’Atletico Milan che militava in serie D, dopo aver appeso le scarpette al chiodo aveva allenato prima al Passirana, quindi a Muggiò, Sesto 2012, Besana, Veduggio fino al Desio dell’ultima (mezza) stagione che ha segnato anche l’epilogo della società desiana (fusa per incorporazione con la Juvenilia Monza).

