Gli studenti delle superiori tornano in classe: controlli sul trasporto pubblico

Gli studenti delle scuole superiori sono tornati in classe e il sindaco di Castano Giuseppe Pignatiello ne ha approfittato per controllare la situazione per quanto riguarda il trasporto pubblico e le distanze di sicurezza.

Studenti delle superiori in classe: i controlli dell’Amministrazione

Dopo alcune segnalazioni di disservizi, a controllare davanti all’Istituto Torno quale fosse la situazione è stato il sindaco Giuseppe Pignatiello nel pomeriggio di oggi, martedì 2 febbraio 2021. Ha infatti spiegato il primo cittadino: “Siamo all’Istituto Torno dopo aver avuto alcune segnalazioni di disservizi e difficoltà per quanto riguarda il trasporto pubblico. Ho pensato fosse giusto essere qui per monitorare in presenza la situazione”.

“Una situazione sotto controllo”

“Ho trovato una situazione asoslutamente sotto controllo, grazie anche all’ottimo lavoro della scuola, della Protezione Civile, della Polizia Locale e di quella di Città Metropolitana – ha continuato il sindaco di Castano – Ci sono controlli serrati anche sugli autobus, che sono presenti in numero superiore rispetto al normale. Ho riscontrato quindi una condizione di controllo totale. Nei prossimi giorni continueremo a monitorare la situazione e vi chiediamo di evidenziarci eventuali difficoltà, in modo da poter intervenire in tempo”.