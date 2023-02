Gli rubano la bici, poco dopo la ritrova in vendita su internet e si presenta dal venditore con i Carabinieri

La bicicletta dal valore di 8mila euro era stata rubata a Novara. Il proprietario, poi, l'ha vista in vendita su Facebook e decide di incontrare l'acquirente alla Stazione di Rho... Ma accompagnato dai Carabinieri.

Una bici da corsa

Non si era rassegnato alla sparizione della sua bici. Il mezzo, di proprietà di un ciclista professionista 22enne, è stata sottratta da un parcheggio nei pressi dell'aeroporto di Cameri di Novara il 5 febbraio scorso. Si tratta di una bicicletta di alto livello: un MTB specialized per Enduro dal valore di 8mila euro.

La ritrova in vendita su internet

Chi gliel'ha rubata, poco dopo, ha deciso di metterla in vendita su internet. Il ciclista, infatti, trova l'annuncio della vendita nel Market di Facebook a 4mila euro. Dopo aver sporto denuncia e comunicato l'accaduto ai Carabinieri, il 22enne si è mostrato interessato all'articolo e organizza un incontro con il sedicente venditore.

L'incontro alla stazione di Rho

E' con i Carabinieri della Compagnia di Rho che si presenta all'appuntamento per acquistare la sua bicicletta, che ancora aveva attaccati adesivi degli sponsor e l'adesivo con il suo nick da gara. Ad aspettarlo un 23enne tunisino, già conosciuto alle Forze dell'Ordine per reati contro il patrimonio, che è stato denunciato per ricettazione. Con sé aveva anche un coltello a serra manico.