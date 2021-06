Gli rubano il pc con la tesina di terza media e così, dopo il racconto della mamma sui social di ciò che era accaduto al figlio, la cittadina fa una raccolta fondi per regalargliene uno nuovo.

Gli rubano il pc con la tesina, raccolta fondi per regalargliene uno nuovo

Un post su Facebook chiaro e diretto: "Stamattina è successa una cosa non bella: qualcuno ha rubato il computer di mio figlio. Quello che mi fa più male è vedere mio figlio stare male. Non è tanto il valore economico ma quanto il valore che il pc aveva per mio figlio, avendo speso ore e ore a stilare la tesi di terza media. È il pc di un ragazzo adolescente, con tutta la sua esperienza di canzoni, foto, compiti... se questa persona dovesse mai leggere il mio post, chiedo di mettersi una mano sulla coscienza e di fare felice un ragazzo nel ritrovare il suo pc". A scriverlo è stata Flavia Cocuzza, mamma della sfortunata vittima, Lorenzo.

Il figlio in questi giorni è alle prese con gli ultimi giorni di scuola delle medie e, come tutti gli studenti di 13 anni, ha preparato l’elaborato da preparare per l’esame e in quel computer rubato c'era anche la sua tesina.

E' immediatamente scattata la denuncia ai Carabinieri ma l'appello sui social ha fatto presa sul buon cuore dei cittadini: il pc non è stato ritrovato, ma Mirko Ruggiero, rhodense, che non conosceva Flavia e la famiglia (arrivati a Rho solo da un an-

no e mezzo) ha letto il post e ha deciso di organizzare una raccolta di fondi per comprare un nuovo pc a Lorenzo.

In pochi giorni l'uomo ha raggiunto la somma di 529 euro e così è riuscito a comprare e donare al giovane Lorenzo un pc nuovo.