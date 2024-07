Gli ruba lo Smartphone, con le geolocalizzazione ritrova il cellulare e il... ladro

Smartphone rubato sul treno, la vittima è di Rescaldina: ma con la geolocalizzazione ritrovate telefono e... ladro.

Smartphone rubato e... ritrovato con la geolocalizzazione

Si trovava sul treno quando, senza che se ne accorgesse, è stato derubato dal suo Smartphone, tra l'altro un Samsung 23 Ultra, da 1500 euro. Grazie alla geolocalizzazione è riuscito a rintracciare sia il telefonino che il ladro. E' quanto successo ad un giovane di Rescaldina. Nei giorni scorsi si trovava sul treno, diretto a casa. E' qui che ha notato un altro ragazzo, ubriaco e con la bottiglia in mano, che stava dando un po' fastidio ai passeggeri. Giunto e sceso alla stazione ferroviaria di Rescaldina, ha dato un'occhiata al suo smartwatch (collegato al cellulare) accorgendosi di non avercelo più. Chi poteva essere stato? Il pensiero della vittima è andato subito a quel giovane visto poco prima sul treno.

Le ricerche

Il presunto ladro era ancora sul convoglio, così il rescaldinese derubato ha chiesto in stazione se si potesse fermare il treno alla prossima stazione - ossia quella di Castellanza - così da rintracciare il ladro. Ma non è stato possibile. Così si è recato alla Stazione dei Carabinieri raccontando tutto l'accaduto. Da qui l'idea di utilizzare la geolocalizzazione del cellulare. Da qui la scoperta di dove fosse il telefonino rubato, così come il ladro.

L'intervento della Polizia locale

Ad intervenire nell'abitazione del ladro - che abitava anch'esso a Rescaldina - è stata la Polizia locale che ha trovato il cellulare rubato, che è stato restituito al suo proprietario. E ha trovato ovviamente anche il ladro, contro cui è stata sporta querela.