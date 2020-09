Gli perquisiscono casa e trovano quasi 4 chili di droga nascosta in cucina e in garage

Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 17 settembre, i militari stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese, hanno arrestato a Senato un italiano classe ’66 in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli perquisiscono casa e trovano della droga nascosta in cucina e in garage

I Carabinieri avevano decidono di eseguire una perquisizione al domicilio dell’uomo, avendo fondato motivo che lo stesso, pregiudicato per reati specifici, detenesse della sostanza stupefacente. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 480 grammi di hashish divisa in 5 panetti nascosti in un mobile della cucina e del materiale vario per il confezionamento delle dosi. Nel locale cantina/garage sono stati trovati 3,5 chili di marjiuana prodotta delle piante che erano in fase di essiccamento ed un bilancino di precisione. Arrestato, termine formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Milano “San Vittore” a disposizione dell’A.G.

TORNA ALLA HOME