Gli interventi dei soccorritori nella notte – SIRENE DI NOTTE

Gli interventi dei soccorritori nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo nel “nostro” territorio.

Gli interventi dei soccorritori: una notte tranquilla

Una notte non particolarmente movimentata quella dei sanitari del nostro territorio. I soccorsi sono infatti intervenuti poco prima delle 21 a Settimo Milanese perché un 81enne era caduto dalla bici. Giunti in via della Libertà in codice giallo, hanno trasportato l’anziano in ospedale per i consueti controlli in codice verde.

Ambulanza a Novate Milanese

Poco prima dell’1, i soccorsi sono giunti con un’ambulanza in piazza Testori a Novate Milanese. Alla stazione ferroviaria hanno dvuto infatti prestare aiuto a un uomo di 68 anni che si è sentito male. Anche in questo caso le sue condizioni non erano gravi, tanto che è stato portato al nosocomio in codice verde.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE