Gli cade una lamiera in testa: operaio in ospedale. E’ accaduto giovedì 19 novembre, poco prima delle 14.30, in una ditta di via Dolomiti a Corbetta, in zona industriale.

I soccorsi

Subito la chiamata alla centrale operativa del 112, che ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca e la Polizia Locale, per gli accertamenti del caso.

Ferito un operaio di 46 anni, portato in ospedale in giallo.

