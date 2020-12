Gli auguri dell’Associazione “Donne e Mamme”

Gli auguri di Natale dell’Associazione “Donne e Mamme”

Marjeta Plaka, presidente dell’Associazione “Donne e Mamme”:

“Certo, questo è un Natale un po’ anomalo, che molti passeranno senza gli affetti più cari. Ma il Covid non ci ha tolto il senso vero del Natale, la gioia di donare, gratuitamente, e di immaginarci i sorrisi di chi riceverà i nostri doni. Per questo ieri, con l’associazione Donne e Mamme, e con Scurati Silvia – consigliere regionale, abbiamo consegnato i nostri doni al reparto di Pediatria dell’ospedale di Magenta, per tutti i bambini che passeranno il Natale lì. Un caro augurio di Buon Natale da tutte noi, ai bambini e alle loro famiglie, e un grande grazie al personale ospedaliero, Dott.ssa Racchi Elisabetta, Responsabile reparto Ferrari Lucia, infermiera Di Marco Enrica, OSS D’Errigo Antonietta ecc, che anche nei giorni di festa si impegna in questo lavoro straordinario! Buon Natale!”