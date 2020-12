Gli auguri del Circolo Carlo Borsani

In questo difficile momento per tutti, il Presidente, con il direttivo di Fratelli d’Italia Circolo Borsani Legnano, vuole essere vicino ai cittadini.

“Cogliamo l’occasione per informarvi che mettiamo a disposizione della cittadinanza una linea Whatsapp, al numero 351764 4382, e la mail fratelliditalialegnano@gmail.c om, dove i Cittadini potranno inviare segnalazioni che, una volta valutate, verranno prese a carico e portate nelle sedi opportune per cercare una soluzione.

Inoltre considerato il momento di difficoltà economica per molte famiglie, il Circolo Carlo Borsani si propone per la raccolta di generi alimentari per affrontare questa emergenza destinata a protrarsi purtroppo ancora per molto tempo.

Al fine di poter garantire un aiuto continuativo alle famiglie bisognose, Fratelli d’Italia Legnano chiede sostegno a tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto, aprendo la Sede del Circolo (via Volturno angolo Via Venegoni) il secondo mercoledì del mese dalle ore 17:00 alle ore 20:00 dove potranno essere consegnati i prodotti alimentari (Si consigliano prodotti a lunga scadenza)”.