Gli arbitri di Legnano piangono la scomparsa di Otello Margozzini

Gli arbitri di Legnano piangono Otello Margozzini, associato esemplare

A dare notizia della sua scomparsa è il presidente della sezione cittadina dell’Aia (Associazione italiana arbitri) Ignazio Ziino. “Con grande dispiacere e tristezza apprendiamo che nel corso della prima mattinata del 2 aprile 2021 è venuto a mancare, a 82 anni, il nostro grandissimo e amatissimo Otello Margozzini. Nel dicembre 1959 è entrato a far parte della nostra Sezione diventando gradualmente un riferimento per tutti, giovani e meno giovani. Otello è stato un associato esemplare che ha onorato la nostra Sezione per ben 62 anni con la sua gentilezza, umiltà, dedizione, una persona leale e con una competenza tecnica superiore”.

Le sue doti formative e tecniche ne facevano “un vero maestro arbitrale”

Ziino ne ricorda poi le doti formative e tecniche che ne facevano un vero maestro. “Grande formatore dei giovani arbitri che seguiva sempre appassionatamente e instancabilmente sui vari terreni di gioco per farli crescere oltre a spronarli e motivarli nei momenti di difficoltà – prosegue – Spesso invitato in altre sezioni per tenere lezioni tecniche sul regolamento del calcio era ben conosciuto e apprezzato anche a livello regionale, che riconoscevano in lui le doti di un vero maestro arbitrale”.

“Siamo certi che da lassù continuerà a seguirci e supportarci”

“Ci sarebbe ancora molto altro da scrivere sulle sue qualità personali e umane ma ora ci raccogliamo in silenzio per ricordare i tanti bei momenti che abbiamo trascorso con lui, certi che da lassù continuerà a seguirci e supportarci – conclude – Il presidente, i vicepresidenti, il consiglio direttivo e tutti gli associati esprimono ai familiari il loro più profondo cordoglio per perdita del caro Otello”.