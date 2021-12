Gli amici di Martina Capri donano una cabina audiometrica all'istituto dei tumori

In questi 17 anni, l’associazione Amici di Martina, con il sostegno dei Lions per Servire Onlus, ha donato veramente tanto agli ospedali milanesi

Nuovo dono dell'associazione intitolata alla memoria della giovane poglianese

Un altro regalo degli Amici di Martina all’istituto dei tumori di Milano. E' stata consegnata nella mattinata di ieri venerdì, la cabina audiometrica che l’associazione poglianese ha acquistato a favore dell’istituto milanese. Nonostante siano passati 17 anni dalla prematura scomparsa della giovane poglianese affetta da malattia rara, la Leucodistrofia metacromatica, i regali che ogni anno l’associazione dona agli ospedali del territorio sono veramente tanti. «Tutto è nato il giorno della scomparsa di Martina avvenuta il 5 dicembre del 2004 - spiega papà Carmine Capri - Quel giorno abbiamo chiesto a parenti e amici di non portare fiori, ma di devolvere eventuali offerte all’istituto dei tumori di Milano. Mai avrei pensato che tutto continuasse nel tempo, anzi vi è sempre stato un incremento nelle donazioni.

Papà Carmine Capri: "La prematura scomparsa di mia figlia ha fatto nascere la voglia di aiutare gli altri"

La prematura scomparsa di mia figlia Martina ha fatto nascere o meglio ha accentuato ancor di più quella coscienza morale, spirituale e fattiva di attenzione alle disabilità». In questi 17 anni, l’associazione Amici di Martina, con il sostegno dei Lions per Servire Onlus, ha donato veramente tanto sia al reparto di Oncologia pediatrica dell’istituto dei Tumori sia al Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano che al Besta. «Non solo, abbiamo comprato anche del materiale didattico per la scuola media di Pogliano e donato una barella pediatrica all’associazione Rho Soccorso», spiega papà Carmine Capri.

Quest'anno lo spettacolo di cabaret in onda la vigilia di Natale su Odeon Tv

Una raccolta fondi che l’associazione poglianese effettua anche attraverso diverse iniziative come il torneo di volley dedicato a Martina e la serata di cabaret o canora che annualmente da 14 anni si svolge tra ottobre e dicembre. «Negli anni sono stati donati complessivamente 120mila euro e questa è una cosa che mi rende enormemente felice - conclude Carmine Capri - Quest’anno lo spettacolo di cabaret e canoro dal titolo “Io sto con Martina” non potrà essere fatto in presenza ma potrà, invece, essere visto da più persone poiché sarà tramesso la sera della vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre su Odeon Tv e su tutta la rete nazionale. Un modo nuovo per far conoscere i progetti della nostra associazione e per aiutare gli altri».