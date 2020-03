Gli Alpini fanno una donazione per l’ospedale da campo di Bergamo

Dagli Alpini di Bareggio una donazione per l’ospedale da campo di Bergamo e l’invito ai cittadini a seguire il loro esempio.

Gli Alpini fanno una donazione per l’ospedale da campo

Gli Alpini di Bareggio, come quelli di tutto il nostro Paese, si trovano oggi a fronteggiare un’emergenza subdola che non consente di poter intervenire in massa sul campo per aiutare, ricostruire e portare conforto con il loro lavoro.

“In questo momento in cui sul campo devono muoversi solo gli operatori specializzati il nostro aiuto deve andare a coloro che rappresentano le nostre braccia – spiegano le penne nere bareggesi – Con questo spirito, il Gruppo Alpini di Bareggio ha deciso di contribuire e supportare con una donazione l’ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini che è in sede di allestimento a Bergamo”.

L’invito a seguire il loro esempio

“Certi che lo spirito che li ha mossi sia condiviso dai più, invitano tutti a sostenere chi in questo periodo si sta adoperando attivamente per l’emergenza e si permettono, per chi non avesse già individuato altri meritevoli beneficiari, di segnalare le coordinate bancarie dirette dell’ospedale da campo degli Alpini cui chiunque potrà, in totale riservatezza, destinare il proprio comunque importante contributo”.

Per chi volesse seguire il buon esempio degli Alpini di Bareggio, l’Iban sul quale effettuare il versamento è IT76 B030 6909 6061 0000 0100 119 intestato a Fondazione Ana onlus, causale «Ana Emergenza Coronavirus».

