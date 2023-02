Gli agricoltori celebrano la giornata del Ringraziamento per l’inizio del nuovo anno agricolo

La Coldiretti del mandamento di Rho mette in archivio con soddisfazione la 72esima edizione della «Giornata del Ringraziamento», svoltasi ieri.

Una tradizione iniziata nel lontano 1951

Dal 1951 la tradizionale ricorrenza viene festeggiata in tutta Italia, con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) che segna la fine e l’inizio del nuovo anno agricolo, coinvolgendo tutti gli agricoltori della zona, in grado di rappresentare il tema che di volta in volta viene proposto come motivo di riflessione. Con un servizio impeccabile della Polizia Locale si è potuto effettuare la sfilata dei mastodontici trattori, che difficilmente si vedono sulle nostre strade.

Corteo di trattori dal posteggio di via Serra al piazzale del Santuario

L’insolito corteo è partito dal parcheggio di Via Serra per arrivare e sostare sul sagrato del Santuario dell’Addolorata per tutta la durata della S. Messa. L’eucarestia è stata concelebrata dai Padri: Gianfranco Barbieri e Ilario Rudello. Padre Barbieri, durante l’omelia, ha ricordato che l’agricoltura torna a essere protagonista con i suoi attori: i coltivatori. Agricoltura e fede: due valori fondamentali e «La Giornata del ringraziamento» è stato proprio un momento di incontro, preghiera, rinnovata fede, e devozione nei confronti della provvidenza, di Nostro Signore che ci permette ogni mattina di poter godere dei prodotti che lui ci ha dato e che voi, con la vostra fatica e con il vostro lavoro, dovete preservare.

Anche il sindaco Andrea Orlandi presente alla cerimonia

Toccante ed emozionante come sempre, il messaggio letto dall’ambone della Basilica dalla Signora Nadia Albricci, ricambiato con un lungo applauso. Successivamente, il Padre Superiore Monsignor Patrizio Garascia, ha benedetto tutti i trattori in bella mostra. Tra i presenti alla manifestazione oltre che il Sindaco Andrea Orlandi, per la Coldiretti erano presenti: il Direttore Provinciale Umberto Bertolasi, il Segretario Provinciale Enzo Locatelli, il presidente del mandamento di Rho Donato Redondi e del suo vice Antonio Albrici, il Presidente del DAVO (Distretto Agricolo Valle Olona) Giuseppe Caronni, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Rho Luogotenente Luigi Pino e il Vicecommissario della Polizia di Stato Luigi Radano. La giornata si è conclusa per rimanere in tema presso l’Agriturismo L’Agrimania, di Garbagnate.