Gli agenti della Polizia Locale di Rho aiutano un collega e l’associazione Amici di Martina

Raccolta fondi degli agenti della Polizia Locale di Rho per aiutare l’associazione Amici di Martina presieduta dall’ex comandante della Polizia Locale di Pogliano Milanese Carmine Capri.

Grazie anche al contributo degli agenti rhodensi donata una poltrona pediatrica all'istituto dei tumori di Milano

E’ anche grazie al contributo dei colleghi rhodensi che nei giorni scorsi Capri ha consegnato una poltrona pediatrica per prelievi all'istituto dei tumori di Milano e un lettino, separé per visite mediche e prodotti per infermeria alla dirigente della scuola media Anselmo Ronchetti di Pogliano e Vanzago.

«Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con piccole e medie donazioni - ha affermato il presidente dell’associazione Amici di Martina - Ringrazio di cuore il Comando Polizia Locale di Rho, che con una cospicua donazione quale regalo per il mio pensionamento unito a devoluzioni effettuate in memoria di persone defunte hanno consentito di raggiungere questi risultati» .

In 17 anni donati numerosi presidi per aiutare i più piccoli

Una associazione al servizio degli altri, in modo particolare dei più piccoli quella presieduta da Carmine Capri.

«In questi 17 anni, con il sostegno dei Lions per Servire Onlus, abbiamo donato sia al reparto di Oncologia pediatrica dell’istituto dei Tumori sia al Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano che al Besta. Non solo, abbiamo comprato anche del materiale didattico per la scuola media di Pogliano e donato una barella pediatrica all’associazione Rho Soccorso».

Chi volesse dare una mano all'associazione presieduta da Carmine Capri per la realizzazione di altri importanti progetti può effettuare un versamento sull'IBAN it23z311133220000000001672 Causale del versamento «Io sto con Martina».