Giro d’Italia: i campanili di Abbiategrasso illuminati di rosa

Abbiategrasso si prepara ad ospitare il 28 maggio la partenza della terzultima tappa del Giro d’Italia 2021. Questo fine settimaana Asporto Rosa

Giro d’Italia i campanili di Santa Maria Nuova ad Abbiategrasso illuminati di rosa

A 30 giorni dalla partenza del Giro d’Italia da Torino dell’8 maggio, giovedì 8 aprile Abbiategrasso ha partecipato all’iniziativa di Rcs Sport “Italia in rosa”, che ha visto partecipare tutte le città che ospiteranno una partenza o un arrivo di tappa, mediante l’illuminazione di rosa di un monumento caratteristico della propria città.

Dopo il Castello Visconteo illuminato per la partenza del 2018, è stato scelto un altro simbolo della città di Abbiategrasso: i campanili della Basilica di Santa Maria Nuova. Insieme a loro accese di rosa anche le luci dei portici di piazza Marconi, spesso scelta come sede di riprese per spot pubblicitari e film e che illumineranno di rosa le notti del centro anche nelle prossime settimane. (Photo credits: Maurizio Bianchi)

Questo fine settimana l’Asporto Rosa

Iniziano nel frattempo questo fine settimana gli eventi collaterali che accompagneranno la città fino al giorno della partenza, con l’iniziativa l’ “Asporto Rosa del Giro abbiatense” che si svolge il 9, 10 e 11 aprile. La proposta nasce dalla sinergia fra il Comitato tappa e alcuni ristoratori abbiatensi amici e partner che si sono fatti promotori della partnership. In un momento in cui i ristoranti possono lavorare solo con l’asporto e con la consegna a domicilio, i ristoratori proporranno un “piatto rosa” nei propri menù d’asporto. Con l’acquisto dei piatti, i clienti potranno contribuire a sostenerli in un momento difficile ed essere coinvolti nell’attesa del Giro assaggiando le varie specialità proposte, associando anche uno scopo benefico: parte infatti del ricavato del piatto sarà devoluto in beneficenza, un’iniziativa che durerà fino alla fine del Giro d’Italia.

Lo scopo solidaristico legato all’ Asporto Rosa, è rivolto a supporto de “IL PORTICO DELLA SOLIDARIETA’ ” e i “I SAMARITANI-MERAKI”, associazioni che operano in città nella distribuzione di generi alimentari alle persone indigenti. (nella foto allegata l’incontro che ha suggellato la collaborazione fra Comitato tappa e le Associazioni) La concessionaria auto PIVA, sponsor del Comitato tappa, metterà a disposizione dell’Asporto Rosa del Giro Abbiatense per le consegne un’auto elettrica caratterizzata con i loghi della tappa di Abbiategrasso.

I partecipanti e i piatti dell’ ASPORTO ROSA DEL GIRO ABBIATENSE:

KITCHEN REBELS food truck: “Couscous rosa, gamberi e lamponi”

Pasticceria BESUSCHIO Abbiategrasso: dolce “Profumo di vittoria”

Ristorante CAMPARI Abbiategrasso :“I mondeghili della tradizione in rosa”

Ristorante CROCE DI MALTA Abbiategrasso: “Il risotto rosa” con variante ossobuco

Osteria-pizzeria ANTICO OLEIFICIO Abbiategrasso: “Pizza rosa”con cavolo cappuccio zola piccante e scaglie di mandorle ; Spaghetti alla barbabietola con guanciale e fonduta di taleggio

LAB.DROGHERIA di Lele Picelli: IL “ROSA” con confezione shock a sorpresa (Planciata di mortadella con pistacchi di Bronte, Coppa di maialino CBT cottura rosa a 68 gradi, Carpaccio di Tonno, Corallo al nero di seppia, Cristalli di sale di Cervia, Rapé di quartirolo di Abbiategrasso, Mayo rosa tonnata alla barbabietola Petali di rosa edibili)

Info e contatti di prenotazione c/o i ristoranti aderenti

Il 15 aprile primo dibattito virtuale

Causa le restrizioni per il Covid19, gli incontri-dibattito con personaggi del mondo del ciclismo previsti nel mese di aprile saranno trasmessi in streaming attraverso le piattaforme social legate al Comitato tappa e grazie alla collaborazione della famiglia Colla avranno come sede Villa Umberto in Abbiategrasso. Il primo degli incontri in programma è in programma giovedì 15 aprile alle 20. Ospiti del Comitato tappa Alessandro Ballan, campione del mondo a Varese nel 2008, e Riccardo Magrini, direttore sportivo e commentatore televisivo per Eurosport. Modera la serata il giornalista Pieraugusto Stagi, direttore di Tuttobici.