Giro di patenti facili: prescrizione per un arlunese

«Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione». Con questa formula il Tribunale di Catanzaro ha prosciolto gli ultimi 25 imputati del maxiprocesso contro il giro di patenti facili tra la Calabria e il resto d’Italia. Tra questi figura anche il 51enne albanese Alberti Pjetri, residente ad Arluno.

Giro di patenti facili in Calabria

Tutto ha inizio il 10 novembre 2011, quando gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Lamezia Terme, arrestano otto persone (più altre nove all’obbligo di dimora), sequestrano 66 patenti di guida, 50 certificati di formazione professionale Adr e sottopongono a collaudo straordinario 195 veicoli. Secondo l’accusa, centinaia di candidati provenienti da tutto il Paese si sarebbero iscritti a un’autoscuola di Lamezia per ottenere, senza sostenere alcuna prova o con l’aiuto di esaminatori compiacenti, la patente o il certificato Adr, necessario per guidare i veicoli che trasportano merci pericolose. Il tutto si sarebbe verificato anche grazie alla complicità di alcuni funzionari della Motorizzazione civile di Catanzaro e in cambio di compensi che potevano raggiungere anche i 3mila euro.

