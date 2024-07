Quattro persone di origine serba sono state deferite all'autorità giudiziaria da parte della Polizia Locale di Robecco sul Naviglio dopo un controllo di polizia nella tarda mattinata di ieri, giovedì 19 luglio.

Giravano con auto senza assicurazione e grimaldelli: deferiti all'autorità giudiziaria

I quattro uomini erano giunti sul territorio comunale a bordo di un'auto priva di assicurazione ed intestata ad un prestanome.

Il controllo dei ghisa robecchesi

Dopo il controllo dei ghisa robecchesi è emerso che i quattro serbi erano gravati da precedenti di polizia per furti in abitazione e inoltre sono stati trovati in possesso di grimaldelli.

L'ipotesi è quella che gli uomini stessero per compiere un furto in abitazione sul territorio.

Così la Locale guidata dal comandante Gianluca Salice ha provveduto a deferirli all'autorità giudiziaria.