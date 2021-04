Girano un VIDEO musicale per un cantante: assembramenti per le vie di Rho

Girano un VIDEO musicale per un cantante emergente nelle vie di Rho.

Questo pomeriggio, martedì 13 aprile, un gruppo di ragazzi, una cinquantina circa, si è ritrovato per le vie del centro di Rho per girare il video musicale dell’artista emergente Rhove, pseudonimo di Samule Roveda, rapper milanese classe 2001.

Un assembramento notevole che è poi sfociato in una sorta di flash-mob con teatro via Dante finché alcuni dei ragazzi non si sono buttati nella fontana del complesso abitativo alle spalle dei portici.

Tante le persone incuriosite che sono scese in strada o si sono affacciate alla finestra per capire cosa fosse tutto quel baccano.

Un episodio (senza conseguenze, per ora) che ricorda quello accaduto pochi giorni fa nel quartiere San Siro di Milano dove qualche centinaio di giovani e giovanissimi si è infatti presentato sul posto, portando molti residenti a chiamare il 112. Primi ad arrivare i carabinieri, poi anche agenti della Polizia. Ma i giovani non si sono dispersi nonostante il dispiegamento con scudi e caschi delle forze dell’ordine. E’ anzi partito un lancio di oggetti, pietre e bastoni, nei confronti degli agenti e dei militari, che hanno risposto con lancio di lacrimogeni per riuscire a disperdere la folla.

Chi Rhove

Rhove, all’anagrafe Samuel Roveda, è il rapper rhodense classe 2001 che sta facendo parlare di sé. Su Instagram ha oltre 24mila follower mentre su Youtub sono molte le visualizzazioni ai suoi video musicali (503.645 visualizzazioni per il brano “Provincia”). Il suo nome d’arte è un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho. All’attivo ha già il singolo “Blanc Orange (nanana)” e “Provincia”Il 15 aprile uscirà il suo nuovo singolo “Corso Europa”.