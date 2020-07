Giovani volontari all’opera per cancellare le scritte contro il sindaco Ballarini

I ragazzi di Blue Box Corbetta all’opera per cancellare le scritte contro il sindaco Marco Ballarini

Volontari al lavoro per cancellare le scritte contro Ballarini

Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini è intervenuto sui sociale per ringraziare i volontari che hanno cancellato le scritte ingiuriose contro di lui: “In questi giorni un gruppo di ragazzi ha voluto esprimere la sua vicinanza e solidarietà dedicando il suo tempo nel compiere un gesto che mi ha commosso – scrive Ballarini -È anche grazie a loro se le scritte ingiuriose contro di me ben presto spariranno.Ringrazio dal profondo del cuore i ragazzi di Blue Box Corbetta per questa splendida dimostrazione di affetto. La Comunità bella di Corbetta c’è!”

