Giovani si affrontano dopo la fine della storia d'amore

Giovani si affrontano il Largo Tosi a Legnano, giovani denunciati per minacce dalla Polizia di Stato.

Giovani si affrontano in centro

La Polizia di Stato ha chiarito quanto successo in Largo Tosi, in pieno centro cittadino, la sera del 22 giugno. Alcuni giovani si erano affrontati, la chiamata al 112 da parte di alcuni passanti era partita subito ma quando la volante, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è arrivata sul posto tutti si erano già dileguati. Ma i poliziotti hanno iniziato a raccogliere elementi e informazioni utili per ricostruire i fatti.

L'accaduto

Ed è così che in questi giorni hanno capito cosa era successo e rintracciato i responsabili. Il commissariato ha accertato come due giovani si erano affrontati dopo la fine di una relazione sentimentale: era nata una lite, dove i due hanno agito spalleggiati dai rispettivi contendenti. I giovani in questione, di nazionalità marocchina, regolarmente in Italia, sono stati identificati e denunciati per minacce aggravate in concorso.