Giovane trovato in fin di vita: si pensa ad un incidente. Lo hanno trovato riverso a terra, in gravi condizioni, intorno alle 5 di venerdì 22 maggio. Il giovane, un 25enne, è stato avvisato da un passante in via Milano, a Casate di Bernate.

Giovane trovato in fin di vita

Subito è scattato l’allarme, in codice rosso, visto che il giovane non dava segni di vita. Si è inizialmente pensato a un malore, sul posto Areu ha inviato un’ambulanza e l’automedica. Ma la situazione è apparsa subito poco chiara e anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono giunti a Bernate per avviare le indagini, tuttora in corso.

Si pensa ad un incidente

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, si pensa ad un incidente in solitaria. Il 25 enne, un marocchino residente nel paesino, sarebbe uscito di strada e quindi caduto dalla sua motocicletta T Max. A distanza, infatti, sono stati trovati mezzo e casco. Difficile anche stabilire l’orario dell’incidente, dato che non ci sono testimoni.

E’ in gravi condizioni

Il giovane, una volta stabilizzato, è stato portato in codice rosso, al pronto soccorso del Fornaroli di Magenta in condizioni critiche. Al momento resta ricoverato in prognosi riservata.

