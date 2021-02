Giovane rimane con la mano incastrata in un’impastatrice. Sul posto ambulanza e automatica.

Giovane rimane con la mano incastrata in un’impastatrice

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 23 febbraio, poco dopo le 16.

Un ragazzo di 17 anni è rimasto con la mano incastrata in un’impastatrice mentre si trovava a lavoro nell’impianto di via Ciro Menotti a Busto Garolfo.

A prestare soccorso al giovano sono accorse un’ambulanza della Croce rossa di Lainate e un’automedica.

Sono stati inoltre allertati i Carabinieri, i Vigili del fuoco e l’Ats.

Dopo alcuni accertamenti sul posto il 17enne è stato trasportato in codice giallo in ospedale.