Giovane rapinato alle Gallerie Cantoni, due 13enni denunciati

Giovane rapinato alle Gallerie Cantoni di Legnano: denunciati due 13enni.

Il giovane, un 15enne di Dairago, è stato rapinato alle Gallerie Cantoni, l'area nel centro cittadino di Legnano. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, sabato 30 settembre 2023. Erano circa le 15.30 quando il ragazzo, che si trovava in compagnia di un amico, era da poco sceso dall'autobus per raggiungere le gallerie quando, lungo il fiume Olona, è stato avvicinato da due ragazzi, uno italiano e l'altro albanese, che gli hanno chiesto di consegnare il denaro che aveva con sè. Il 15enne si è opposto, così i due lo hanno spinto violentemente riuscendo a sottrargli il portafoglio. La vittima ha cercato di reagire diverse volte, così come l'amico che era con lui: i due rapinatori hanno così restituito il portafogli, tenendosi però una banconota da 20 euro.

Le indagini e le denunce

Il 15enne si è subito recato al commissariato di via Gilardelli per sporgere denuncia: accompagnato dal padre ha fornito ai poliziotti, che erano impegnati in un servizio di prevenzione e controllo del territorio, una descrizione dettagliata dei due giovanissimi che lo avevano rapinato. La Polizia di Stato li ha così individuati poco dopo dopo un'attenta perlustrazione delle zone vicini, lungo l'Olona. Riconosciuti dalla vittima, i due sono stati indagati in stato di libertà per il reato di rapina in concorso: si trattava di due 13enni. Uno dei due, nascosta in un calzino, aveva la banconota sottratta al giovane, che ha poi riavuto indietro quanto gli era stato sottratto.