Giovane pusher arrestato: anche il padre trova la droga in casa e la consegna

Giovane pusher arrestato a Rho: il padre trova la droga in casa e la consegna. Nei guai anche un ragazzo di Pero.

Blitz anti droga

In azione si sono visti gli agenti del Comando di Polizia locale di Nerviano e Pogliano insieme al personale del Commissariato di Polizia di Stato di Rho-Pero e della Polizia locale di Pero. Loro a dare esecuzione a due decreti di perquisizioni emessi dalla Procura di Milano nei confronti di due giovani, decreti scaturiti dall'attività investigativa messa in campo dalla Polizia locale di Nerviano e Pogliano.

Le perquisizioni

La perquisizione a Pero ha consentito di rinvenire circa 15 grammi di hashish, suddivisa in dosi, e un bilancino di precisione: il giovane che la possedeva è stato indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. A Rho invece la perquisizione ha fatto trovare 1 etto e mezzo di hashish e 230 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio che hanno portato guai a un 19enne, tratto in arresto dagli uomini della Polizia locale di Nerviano e Pogliano e dal Commissariato.

Il padre trova la droga e la consegna

La sorpresa è però arrivata in serata quando il padre del 19enne ha trovato, nel sottotetto, altro stupefacente: si trattava di oltre 1,5 chilogrammi di hashish e oltre 15mila euro, che ha consegnato agli agenti e ai poliziotti.

Gli sviluppi

Nel corso del processo per direttissima, in mattinata, il rhodense ha ammesso che tutta la sostanza e il denaro erano suoi, compresi quelli trovati dal padre. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo.