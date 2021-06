Giovane investito, migliorano le condizioni

E’ in lento miglioramento, ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, il giovane milanese rimasto vittima di un grave incidente stradale la mattina di giovedì 10 giugno a Seguro, in via Fermi, di fronte all’ingresso di una importante azienda di Settimo Milanese.

Incidente a Seguro

T.F., queste le sue iniziali, 20 anni di Milano, stava procedendo a bordo della sua motocicletta quando, probabilmente a causa di una mancata precedenza, è stato travolto dall’automobile guidata da una cittadina di Settimo Milanese in fase di svolta.

Sul posto sono accorsi in pochi minuti ambulanza, automedica, elisoccorso. Oltre a loro, anche gli agenti della Polizia Locale di Settimo Milanese che si sono occupati di effettuare i necessari rilievi.

Ricoverato al Niguarda

L’automobilista è stata trasportata in ospedale al San Carlo in quanto, dopo l’incidente, si trovava in stato di shock. Per il giovane motociclista, invece, necessario il trasporto in elisoccorso sino all’ospedale Niguarda, dove è tuttora ricoverato. Le sue condizioni, tuttavia, seppur gravi offrono un po’ di speranza. Nello scontro ha riportato diverse fratture: in questi giorni è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici di ortopedia. Grazie anche al lavoro dei medici, il milanese non è in pericolo di vita, e dall’ospedale traspare cauto ottimismo sulle sue condizioni fisiche, in via di miglioramento.