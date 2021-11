rho

Il giovane è stato portato in nosocomio in codice giallo

Giovane in ospedale dopo un incidente a Rho.

Giovane in ospedale dopo un incidente

Oggi pomeriggio, pochi minuti dopo le 17, un'auto con a bordo un 24enne è finita contro un ostacolo mentre percorreva via Lodovico Ariosto a Terrazzano, frazione di Rho.

Sul posto sono intervenute in codice rosso a sirene spiegate l'ambulanza di Rho Soccorso e un'automedica.

Dopo alcuni accertamenti sul posto il giovane 24enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.

Allertata anche la Polizia locale.