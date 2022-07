Giovane colombiano arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio

Detenzione di droga a fini di spaccio, giovane colombiano arrestato grazie all’operazione congiunta delle Polizie Locali di Legnano e Canegrate.

L'arresto a Canegrate durante un servizio di accompagnamento di minori

Un giovane di nazionalità colombiana, poco più che maggiorenne, è stato arrestato la mattina di mercoledì 6 luglio a Canegrate per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dal personale della Polizia Locale di Legnano e Canegrate. Gli agenti erano impegnati in un controllo per la sistemazione di minori non accompagnati presso un’abitazione a Canegrate. Entrati nella casa, gli agenti non vi hanno trovato alcun minore; era invece presente una persona di nazionalità colombiana, appena maggiorenne, residente a Legnano ma domiciliato in questa dimora.

Nell'abitazione del colombiano diverse quantità di hashish e ketamina

A seguito della perquisizione del domicilio il personale dei vigili ha rinvenuto sostanze stupefacenti confezionate e pronte a essere immesse in commercio, e più precisamente una trentina di grammi di hashish e una ventina di grammi di ketamina, suddivisa in oltre trenta dosi. Quest’ultima sostanza, conosciuta anche come ”droga dello sballo”, ha proprietà allucinogene ed effetti di tipo dissociativo. Gli agenti hanno provveduto all’arresto della persona, alla messa a disposizione del soggetto all’autorità giudiziaria, e al sequestro degli stupefacenti.

Continua la proficua collaborazione tra i Comandi di Legnano e Canegrate

L’attività svolta in forma congiunta dalle Polizie locali di Legnano e Canegrate rientra nella collaborazione dei Comandi di Polizia Locale esistente nell’ambito dell’aggregazione dell’Asse del Sempione e finalizzata a ottimizzare l’azione di contrasto di fenomeni, quali, appunto, lo spaccio che si sviluppano a livello esteso.