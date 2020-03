Giovane aggredito SIRENE DI NOTTE

Giovane aggredito, è successo questa notte a Baranzate.

Giovane aggredito finisce in ospedale

E’ stato aggredito ed è finito all’ospedale. E’ quanto successo questa notte a Baranzate, fatto che ha visto in azione i soccorritori. Erano circa le 4.15 di stanotte quando un 29enne è rimasto vittima di un’aggressione. Si trovava in via Milano. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire nel dettaglio, e per questo sono al lavoro i carabinieri di Milano. Sta di fatto che ad avere la peggio è stato il giovane. Sul posto, in codice giallo, è arrivata un’ambulanza dell’Sos Novate, insieme a una pattuglia di militari. Il 29enne ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice verde.

