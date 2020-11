Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: municipio illuminato di verde a testimonianza dell’impegno per la scuola, l’infanzia, l’adolescenza, la genitorialità.

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre, il Comune di Canegrate ha aderito alla proposta dell’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) di illuminare i luoghi significativi di ogni comune con il colore verde e l’Amministrazione ha scelto proprio il municipio.

“L’idea nasce da una suggestione lanciata dall’Ordine degli psicologi, secondo i quali il colore verde richiama il concetto di vitalità. Verde è il colore della clorofilla, che trasforma la luce del sole in ossigeno: la vita – spiega l’Amministrazione – La crisi sanitaria del 2020 ha imposto e impone un costo altissimo a bambine e bambini, ragazze e ragazzi: rinunciare al tempo della scuola, della socialità, dello sport, della musica, del teatro. Eppure dentro di loro c’è una forza inarrestabile, la stessa delle foglie verdi che ogni primavera vibrando ci dicono: ‘La vita scorre!’. Il municipio illuminato di verde testimonia impegno per la scuola, l’infanzia, l’adolescenza, la genitorialità e a tutti noi ricorda: abbiate cura dei più piccoli perché sono il nostro ossigeno, sono la nostra vita“.

