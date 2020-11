Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: le parole del sindaco di Arese

Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il sindaco Palestra: “L’attuale emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova le famiglie, nell’ipotesi migliore “solo” in termini organizzativi a causa delle difficoltà della didattica a distanza e al confinamento in casa”.

Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Oggi, venerdì 20 novembre, è la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, istituita per ricordare la data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il sindaco Michela Palestra

“Oggi è la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, diritti spesso violati, che quest’anno assume ancora più significato. L’attuale emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova le famiglie, nell’ipotesi migliore “solo” in termini organizzativi a causa delle difficoltà della didattica a distanza e al confinamento in casa. Questa pandemia ha messo in luce, però, ancora un volta, tante disuguaglianze sociali: ci sono famiglie più vulnerabili di altre e non solo per motivi di reddito. Come è stato detto più volte “siamo tutti dentro la stessa tempesta, ma con imbarcazioni diverse” e, anche in termini più ampi, ci sono Paesi che si trovano già in difficoltà e che faranno più fatica a rimettersi in piedi. Come Istituzioni dobbiamo rispettare gli impegni che abbiamo preso nei confronti dei nostri figli, tutelare il loro sviluppo e la loro crescita, anche in queste situazioni straordinarie. Come famiglie, dobbiamo riflettere anche sui nostri comportamenti quotidiani: anche i piccoli gesti possono fare la differenza per renderli sereni, farli sentire ascoltati e rispettati. Abbiamo il compito di crescerli e proteggerli” .

I quattro principi generali dell’ONU

Il Comitato ONU ha individuato quattro principi generali, trasversali a tutti i principi espressi dalla Convenzione e in grado di fornire un orientamento ai governi per la sua attuazione: