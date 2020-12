Giornata dello studente a Legnano: 149 borse di studio per un totale di oltre 220mila euro

Giornata dello studente, oltre 225mila euro per i giovani talenti.

Giornata dello studente: per la prima volta si farà in streaming

A tanto ammonta l’importo complessivo delle borse di studio che saranno consegnate nel corso del tradizionale appuntamento targato Fondazione Famiglia legnanese. L’edizione 2020 dell’evento, in calendario per domenica prossima, sarà un’edizione speciale: per la prima volta verrà realizzata non in presenza bensì attraverso un collegamento con i giovani su piattaforma digitale on line e trasmessa in una diretta streaming fruibile da tutti. Uno sforzo organizzativo che la Fondazione Famiglia legnanese, sulla spinta del presidente Pietro Cozzi e con l’avallo del direttivo, ha ritenuto importante compiere per superare i problemi della pandemia e dare un segnale pieno di significato e speranza.

Nonostante la crisi la generosità dei donatori non è venuta meno

Nonostante la crisi che stiamo attraversando, tanti donatori hanno ritenuto importante non far mancare il loro sostegno riuscendo persino ad aumentare il monte donazioni, passato dai 219mila euro dello scorso anno ai 225.500 di quest’anno. Centoquarantanove (su 290 domande pervenute) le borse di studio, di cui una da 5mila euro donata dalla Metallurgica legnanese spa di Rescaldina in memoria di Marisa Mereghetti per un master in ricerca scientifica. La 34esima edizione della Giornata dello studente segna inoltre l’avvio di una collaborazione con la Fondazione Gatta Trinchieri che, fra gli altri, assegnerà la borsa all’allievo dell’Accademia di Belle arti di Brera autore del prossimo premio donatori.

“Sosteniamo i nostri studenti per sostenere il nostro futuro!”

Per il presidente della Fondazione Famiglia legnanese Pietro Cozzi, la passione si lega alla filantropia, alla resistenza e lungimiranza: “La nostra passione nel coltivare giovani talenti diventa un incoraggiamento a guardare avanti, oltre questo difficile momento: sosteniamo i nostri studenti per sostenere il nostro futuro!”.

In 33 anni la Fondazione ha assegnato borse di studio per quasi 7 milioni di euro

Negli anni, dalla costituzione fino al 2019, la Fondazione ha assegnato 3.881 borse di studio per un valore complessivo di 6.774.000 euro. Quasi 200 studenti con borse di studio della Fondazione hanno partecipato al Progetto Europe Socrates/Erasmus.

Nella foto di copertina, un momento dell’edizione 2019: il presidente della Fondazione Famiglia legnanese Pietro Cozzi premia Marta Galbusera, studentessa dell’Accademia di Brera e autrice dell’opera scelta come omaggio per i donatori

