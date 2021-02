Giornata contro il bullismo, il messaggio dell’Fc Parabiago

“Sbulloniamoci”: anche l’Fc Parabiago in campo per combattere il bullismo e il cyberbullismo insieme agli Istituti scolastici.

L’Fc Parabiago contro il bullismo

Ieri, domenica 7 febbraio 2021, era la giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. Per l’occasione anche il Parabiago Football Club ha sottolineato il suo “No” a ogni forma di bullismo. La giornata è denominata “Il Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”; anche Parabiago Football Club si unisce in un’unica grande squadra insieme agli istituti scolastici e afferma che “il nostro calcio sarà sempre e comunque contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo”.

Il pensiero del Club

“Noi Capitani del F. C. Parabiago facciamo squadra contro il bullismo. Lo Sport Vince Bullismo Perde.

Il bullo non vestirà mai la nostra gloriosa maglia perché non è degno di un grande cuore granata

Il bullo resta fuori dal nostro spogliatoio, resta fuori dal nostro campo, non giocherà mai con Noi

Chi ha il cuore granata è contro il bullismo sempre e comunque, in qualsiasi forma si manifesti

Chi ha il cuore granata è per l’amicizia e la solidarietà

Chi ha il cuore granata aiuta sempre l’amico in difficoltà

Chi ha il cuore non volge le spalle nel momento del bisogno

Anche Tu diventa un Capitano contro il bullismo, sempre, dentro e fuori dal campo”.

(Nella foto di copertina alcuni capitani delle squadre dell’Fc Parabiago)