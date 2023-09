E' Giorgio Barbanti la vittima dell'incidente di Milano

Giorgio Barbanti aveva 56 anni e abitava a Garbatola, frazione di Nerviano: ieri l'incidente a Milano.

Giorgio Barbanti non ce l'ha fatta

Prima l'urto contro un pullman, poi la caduta dalla moto insieme al figlio. Non ce l'ha fatta Giorgio Barbanti, 56enne residente a Garbatola, frazione di Nerviano. L'uomo, sposato e con due figli, ieri pomeriggio si trovava in sella alla sua moto in via Diomede, zona San Siro, a Milano. Con lui c'era il figlio di 11 anni. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare con chiarezza, sta di fatto che il garbatolese è finito prima contro un bus per poi finire a terra.

I soccorsi, poi il decesso

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, insieme alla Polizia locale. Il 56enne è stato portato all'ospedale San Carlo in condizioni gravi, il suo cuore si è fermato poco dopo. Il figlio ha riportato una contusione al braccio. Trasporto in ospedale, in codice verde, per la donna che guidava il bus.