Giochi chiusi: il Pd incalza la giunta

Giochi chiusi: “Cosa aspetta Magenta?”

“Tante famiglie vorrebbero portare i propri bimbi a giocare all’aria aperta, ma le aree giochi resteranno chiuse ancora a lungo, fino al 14 luglio – affermano i dem magentini – In diverse città vicine hanno riaperto da tempo e in sicurezza. Cosa aspetta Magenta? E perché questo ritardo?”.

L’ordinanza del sindaco

A prorogare la chiusura delle aree giochi per bambini sul territorio comunale è stata un’ordinanza sindacale dello scorso 12 giugno. Nel documento, il sindaco Chiara Calati spiega di aver ravvisato l’esigenza di “prorogare le specifiche misure

di contenimento già adottate e inerenti le aree gioco per i bambini inserite nei parchi pubblici” considerato che i decreti del presidente del Consiglio “delineano il perdurare della necessità di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per il contrasto e il contenimento dell’epidemia da COVID-19, che impongono il distanziamento sociale, consentendo al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. A partire da lunedì scorso e fino al 14 luglio compreso, il primo cittadino ha quindi ordinato “la chiusura delle aree gioco per bambini ubicate presso i Parchi Pubblici cittadini, delimitati e non delimitati”.

