Giocatrice 15enne abusata, indagato l'allenatore di pallavolo

Denunciato e subito sospeso dalla società un allenatore di pallavolo che ha operato in varie società del nostro territorio. L'accusa è pesantissima: aver molestato e abusato una sua giocatrice di 15 anni.

L'avrebbe invitata per un allenamento "individuale". Una scusa, in realtà, per abusare di lei per circa un'ora. E' questa l'accusa su cui indaga la Procura di Busto Arsizio e che vedrebbe al centro un allenatore di una società sportiva della nostro territorio.

L'avrebbe invitata per un allenamento "individuale". Una scusa, in realtà, per abusare di lei per circa un'ora. E' questa l'accusa su cui indaga la Procura di Busto Arsizio e che vedrebbe al centro un allenatore di una società sportiva della nostro territorio.

Per lei era come un padre

"Era come un padre, era arrivato a un punto tale da avere una confidenza totale, da pensare che lei non avrebbe mai detto niente", ha raccontato la madre della ragazza alle telecamere del Tg3 Lombardia.

Non è andata però come l'uomo sperava: la giovanissima avrebbe raccontato tutto alle sue amiche compagne di squadra e alla madre, che quel giorno l'aveva portata all'allenamento rivelatosi poi un incubo. Che non sarebbe stato limitato a quel singolo episodio.

"Ha subito abusi e molestie sessuali per un'ora intera. E' rimasta inerme, non è stata capace di reagire".

Accuse e fatti che ora passeranno sotto la lente della Procura bustocca, mentre la società ha subito allontanato l'allenatore. Al fianco della madre e della ragazza l'associazione Change The Game, che ha segnalato il fatto alla Federazione. "Chiediamo di aprire un fascicolo e proteggere altri ragazzi, perché queste persone continuano a lavorare impunite".