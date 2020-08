Giallo a Motta, uomo vittima di un’aggressione

Giallo a Motta Visconti nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto: un uomo vittima di un’aggressione.

Uomo vittima di un’aggressione

Stando a quanto riferito dall’Areu, un uomo di 43 anni è stato portato all’ospedale di Rozzano, in codice giallo, dopo avere subito un’aggressione. L’allarme è scattato attorno alle 7 quando, al risveglio, il 43enne è caduto accidentalmente. L’episodio è avvenuto in via Vittime della mafia. La casa è stata trovata a soqquadro. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

