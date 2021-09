Getta rifiuti nei boschi: maxi multa e ora dovrà ripulire

Getta rifiuti nei boschi di Cerro Maggiore: l'uomo, residente in paese, è stato rintracciato dalla Polizia Locale.

Getta rifiuti nella zona boschiva, identificato

Un altro "furbetto" rintracciato e sanzionato dalla Polizia Locale di Cerro Maggiore. Gli agenti hanno infatti identificato l'uomo, residente in paese, che aveva scaricato rifiuti derivanti da un'attività di impresa in una zona boschiva isolata del paese: oltre alla multa da 600 euro, l'uomo ha dovuto ripulire l'area a proprie spese. La sanzione non è stata ancora più salata in quanto il cerrese non era titolare di partita iva

"Come preannunciato qualche mese fa, dopo il completamento dei vari atti inerenti la videosorveglianza e il riavvio delle procedure per i nuovi Varchi, la nostra Polizia Locale ha dato corso ad una serie di procedure con l’obiettivo di maggior controllo del territorio e delle zone boschive rispetto alle degradanti pratiche degli scarichi abusivi di rifiuti - afferma il sindaco Nuccia Berra - Ovviamente queste operazioni possono dare risultati nel medio periodo, riconducendo alla legalità i cittadini poco attenti alle regole e, soprattutto, disincentivando le pratiche dolose di abbandono seriale. Con soddisfazione abbiamo già avuto i primi risultati positivi e una buona collaborazione anche dai cittadini".

Parla l'assessore

Soddisfazione espressa anche da Alessandro Provini, assessore alla Sicurezza: «Non vogliamo rilasciare dettagli ulteriori sui luoghi attualmente sorvegliati, che continueranno a cambiare, e nemmeno sul protocollo operativo o sui mezzi utilizzati per queste attività. Il nostro scopo è quello di diminuire queste pratiche irregolari e dannose, sia per i conti pubblici che per l'ambiente boschivo. Questa operazione non è la prima che ha dato risultati, ma è sicuramente la più importante per quantità scaricate e per l'ammontare della sanzione. Infine, giusto per informazione, ripulire gli scarichi abusivi costa al Comune migliaia di euro ogni volta, quindi tutte queste operazioni sono ben lontane dal 'far cassa' come qualcuno vuol far credere, ma sono mirate a ripristinare quella legalità che in certe persone sono venute a mancare o non sono mai esistite".