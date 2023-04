Gelso secolare in fiamme, i pompieri salvano lo storico albero

Gelso secolare avvolto dal fuoco tra Magnago e Vanzaghello.

Gelso secolare in fiamme

A prendere fuoco è stato un gelso, albero secolare. E' quanto successo la mattina di oggi, lunedì 24 aprile 2023, a Magnago. La pianta, che si trova in via Montale a Magnago, sul confine con Vanzaghello, è stata vista attorniata dalle fiamme da alcuni passanti e automobilisti. Che non hanno perso tempo e hanno lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che si sono subito messi al lavoro. L'intervento dei pompieri è stato tempestivo e ha permesso il salvataggio dello storico albero. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Magnago.