Gel benefico del Lions Club Rho Host a favore di Rho Soccorso

Distribuzione di gel igienizzante per aiutare le tute arancioni rhodensi

Raccolta fondi per aiutare l’associazione collegata al 118

Raccolta fondi dei soci del Lions Club Rho Host a favore di Rho Soccorso. Sono state numerose le persone che nella mattinata di oggi, l’iniziativa proseguirà anche nel pomeriggio, si sono avvicinati al gazebo del Lions Club Rho Host situato nella centrale piazza San Vittore. Gazebo dove, tramite una piccola donazione, veniva regalato un gel igienizzante per le mani

Soci e soccorritori in piazza insieme

Sponsor dell’iniziativa Assippromo Sas di Erba che ha contribuito alla realizzazione dell’ evento. Presenti i numerosi al gazebo soci dei due club e i volontari di Rho Soccorso, questi ultimi si sono resi disponibili nella collaborazione già avviata e consolidata con i Lions.

La soddisfazione del nuovo presidente dei Lions Maurizio Anzani

“Dopo aver vissuto un periodo particolare a causa del Covid-19, – spiega il nuovo presidente del Lion Club Rho Host Maurizio Anzani – abbiamo pensato di promuovere una iniziativa benefica come quella in programma oggi per essere utili alla cittadinanza e a una associazione come Rho Soccorso. Grazie alla generosità dei cittadini che sono passati in mattinata e di quelli che visiteranno il nostro gazebo nel pomeriggio contiamo di distribuire circa 2mila confezioni di gel igienizzante per le mani”