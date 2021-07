"Gay pride", blitz della comunità Lgbt in paese

"Gay pride", presidio improvviso della comunità Lgbt nel centro di Nerviano.

"Gay pride", striscioni in paese

Oggi, sabato 3 luglio 2021, in Italia come in altre parti del mondo hanno sfilato tantissimi per il "Gay pride" ("Orgoglio gay" tradotto dall'inglese): Milano, Bologna, Napoli, alcune delle città che hanno visto i cortei di diversi appartenenti alla comunità Lgbt (acronimo italiano di Lesbica, Gay, Bisessuale e Transgender). E qualcosa è successo anche a Nerviano: intorno alle 18.30, una trentina di appartenenti al movimento Lgbt è arrivato in Piazza della Vittoria, nel pieno centro cittadino, dando vita a una manifestazione per rivendicare i loro diritti, esponendo anche uno striscione appeso agli alberi.

L'arrivo dei militari

La manifestazione non era autorizzata, sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Nerviano. Poco dopo i manifestanti si sono allontanati. Lo striscione è rimasto visibile per qualche ora, dopo di che è stato rimosso.